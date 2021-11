Pedoni e ciclisti, quel vademecum del Comune di Trento che «smentisce» il codice della strada

TRENTO. Il rapporto tra pedoni e ciclisti sulle poste ciclabili non è facile, soprattutto quando parliamo di gruppi numerosi (sia ciclisti che pedoni) che si muovono assieme.

Ce ne siamo occupati più volte su “Dillo al Trentino”, e trovare un punto d’intesa tra le ragioni di chi transita a piedi e di chi transita in biciclette non è mai semplice.

Numerosi i punti toccati dai lettori con varie segnalazioni, dalla convivenza difficile tra ciclisti e automobilisti (qui abbiamo raccolto un po’ di segnalazioni ricordando anche il vademecum dell’Aci) al problema della segnaletica non sempre conforme (soprattutto quella orizzontale, problema evidenziato soprattutto a Trento) fino ai punti più pericolosi (ad esempio nella zona della Rotaliana, ma anche al Bus de Vela e pure in via Brennero) segnalati con l’intento di migliorare le cose e trovare una soluzione che possa mettere tutti d’accordo.

Ma c’è chiarezza di fondo sulle regole?

La domanda non è affatto retorica, soprattutto se si confronta l’opuscolo realizzato dal Comune di Trento e dalla Provincia presente sul sito del Comune e quanto invece viene riportato dal codice della strada.

A segnalarlo via mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it è Fabio: «Faccio seguito al vostro articolo dal titolo “Sulle ciclabili i pedoni stanno quasi sempre sul lato sbagliato”. In questo articolo, facendo generico riferimento al codice della strada, affermate che i pedoni dovrebbero stare a sinistra quando percorrono una strada, quindi anche un percorso ciclopedonale.

Faccio presente che a questo link il Comune di Trento ha realizzato un vademecum dedicato all’argomento e chiamato “Guida all'uso corretto dei percorsi ciclabili”. In esso si dice, come potete controllare, che nel caso delle ciclopedonali, le più critiche per diffusione e promiscuità fra pedoni e ciclisti, che vi è un verso prescritto (il destro) per i ciclisti, ma non per i pedoni, che sono tenuti a mantenere un comportamento consapevole della presenza dei "velocipedi" ed evitare spostamenti improvvisi».

Quindi il Comune di Trento, nel suo vademecum, chiede ai pedoni di «mantenere un comportamento consapevole» ma senza indicare un senso di marcia da seguire. Come a dire: state attenti alle bici, punto.

Il codice della strada però è alquanto chiaro nel suo articolo 190, quello dedicato al comportamento dei pedoni: «I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione».

Dice Fabio: «Sarebbe bene che il regolamento del Comune fosse esposto, o comunque divulgato in maniera più attiva, perché la questione è non raramente oggetto di discussione».

Ma la domanda è: può il Comune indicare per i suoi tratti di percorsi ciclopedonali promiscui (quelli dove biciclette e pedoni possono viaggiare entrambi) un comportamento da tenere diverso da quello del codice della strada? Nel caso di un incidente a causa di un pedone che sta sullo stesso lato del ciclista, di chi è la responsabilità?

