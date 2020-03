Coronavirus in Trentino, il bilancio: 7 persone positive e allarme camici bianchi

TRENTO. Hanno raggiunto quota sette le persone risultate positive al Coronavirus in Trentino. Questo il bilancio ad oggi, giovedì 5 marzo.

L'ultimo caso positivo, emerso in data odierna, riguarda il fratello della donna di 83 anni ricoverata al Santa Chiara che faceva parte della comitiva recatasi ad Assisi dal 21 al 23 febbraio. L'uomo si trovava già in isolamento fiduciario.

Nella giornata di ieri, mercoledì 4 marzo, era stata data notizia di una quinta anziana positiva, anch'essa sul pullman dei pellegrini e del 41enne ricoverato prima a Cles e poi trasferito al Santa Chiara, nel reparto malattie infettive.

Le prime quattro persone trentine risultate positive al Coronavirus erano tutte a bordo del pullman di pellegrini di Maria Regina della Pace onlus recatisi ad Assisi dal 21 al 23 febbraio per partecipare al convegno nazionale degli Apostoli della Divina Misericordia. A contagiarli un frate, denominato "caso indice", che nei giorni e nelle settimane precedenti si era spostato molto nel Nord Italia. Tra loro una signora che in un'intervista esclusiva al "Trentino" ha raccontato la sua esperienza.

Poste in isolamento volontario precauzionale tutte le 42 persone che avevano partecipato al pellegrinaggio. Assieme a loro l'autista del pullman su cui avevano viaggiato.

I 4 casi erano emersi grazie ad accertamenti sulla polmonite interstiziale che fuori dal Trentino non vengono effettuati, aveva precisato il governatore Fugatti.

Gli anziani contagiati avevano avuto contatti (in quanto nonni o comunque parenti) con giovani che frequentano cinque istituti scolastici trentini: si tratta di Galilei, Salesiani, De Gaspari, Sacra Famiglia e Marconi. Da qui la decisione della Provincia di sospendere le lezioni fino al 9 marzo per i circa 2500 studenti di quelle scuole.

In seguito, mercoledì 4 marzo, è sopraggiunta la decisione del governo di chiudere tutte le scuole Italiane fino al 15 marzo. Una scelta valida anche per il Trentino, seppure non condivisa dal governatore Fugatti.

Il Coronavirus sta creando difficoltà anche sul fronte del personale sanitario: una trentina i dipendenti dell'Azienda sanitaria messi in quarantena, dei quali 12 solo di Cles. Rispondendo anche all'allarme lanciato dai sindacati, l'assessora alla salute Stefania Segnana ha annunciato che si sta valutando di ricorrere anche ai tirocinanti in medicina per far fronte alla carenza e nel contempo ha informato che la giunta ha deciso di praticare il tampone a tutti i casi di polmonite accertata.

Da segnalare anche due episodi di notizie fasulle fatte circolare da ignoti sul web: il primo era stato stigmatizzato dal governatore Maurizio Fugatti due giorni fa, il secondo - emerso oggi - parlava di un contagiato nel paese di Condino, risultato falso dopo le verifiche della Polizia Locale della Valle del Chiese.