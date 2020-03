Fugatti: "Scuole chiuse. Rammarico per una decisione presa nostro malgrado"

TRENTO. Sulla chiusura della scuola fino al 15 marzo decisa su scala nazionale, il governatore Maurizio Fugatti ha precisato che, se il governo non avesse deciso in questo senso, le scuole trentine sarebbero state mantenute aperte. "C'è rammarico. Ma la competenza della Provincia è concorrente e quindi prevale la scelta centralista del governo. Nostro malgrado ci adeguiamo. Però la situazione in Trentino è sotto controllo e una situazione endemica non è presente".

Fugatti ha parlato del "grido di dolore degli operatori economici": "Loro stessi - ha aggiunto - ci avevano chiesto di fare di tutto per tenere le scuole aperte". Il governatore ha auspicato che la chiusura duri poco.