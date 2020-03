Coronavirus, 4 positivi in Trentino: contagio avvenuto fuori provincia

TRENTO. I tre nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati scoperti perché l'Azienda sanitaria ha deciso di fare il tampone alle persone che hanno manifestato sintomi di polmonite interstiziale, cosa che non viene fatta altrove. Lo ha precisato in consiglio provinciale il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Tre persone anziane - è stato chiarito - le cui condizioni non destano preoccupazione secondo il governatore, tanto che sono state poste in quarantena domiciliare perché non è necessario il ricovero.

E' al Santa Chiara solo la donna di 83 anni ricoverata ieri, lunedì 2 marzo: il suo stato di salute è buono. Le quattro persone avevano avuto contatti sociali nei giorni scorsi. Tra loro è stato individuato il caso originario, che avrebbe contratto il virus fuori dal Trentino.