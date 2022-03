Caro-energia, Garda Thermae chiude la piscina

ARCO. I costi dell’energia saliti alle stelle non mettono in crisi solo i bilanci delle famiglie ma anche delle imprese, di qualsiasi genere essere siano. Non fanno eccezione gli (energivori) impianti termali. Succede così che “Garda Thermae” di Arco, in località Linfano, sia costretta a ridurre la propria attività.

L’annuncio sul sito web e sui social della società. “Cari amici, Il caro bollette ha colpito famiglie, imprese e piscine con acqua calda come la nostra. Ci dispiace comunicare che per l'incontrollato aumento dei costi energetici registrati negli ultimi mesi siamo costretti a chiudere temporaneamente solo la piscina e tutte le sue attività a partire da lunedì 14 marzo 2022. A chi al 14 marzo ha attivo un abbonamento Piscina, verrà prolungato dei giorni di chiusura effettiva; se invece preferisci convertire gli ingressi non utilizzati in un credito per usufruire di tutti i nostri altri servizi (Sauna e Beauty) esso verrà prorogato fino al 31.08.2022. Per ulteriori informazioni e per conoscere lo stato del vostro abbonamento, vi invitiamo a scrivere a info@gardathermae.it.

Siamo stati costretti inoltre, ad apportare anche una variazione all'orario di apertura infrasettimanale della zona Wellness: Lunedì e Venerdì 15.30 - 20.30 Sabato e domenica 12.30 - 20.00 Martedì, mercoledì e giovedì CHIUSO La Vasca Relax diventerà vasca di reazione “fresca” ed al termine di un Aufguss potrete immergervi per rinfrescarvi in maniera più soft della Killer Pool del Frigidarium! Siamo sicuri che possiate capire il momento che stiamo attraversando; è stata una decisione sofferta che mai avremmo voluto prendere ma cause al di sopra di noi ci hanno imposto una reazione drastica al fine di continuare ad offrirvi molti altri servizi. Lo staff di Garda Thermae".