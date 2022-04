Un (mini) ritorno dell’inverno: freddo e pioggia, fino a 20 centimetri di neve in montagna

TRENTO. La depressione in transito verso l'Adriatico settentrionale comporterà la presenza di tempo ventoso e freddo in tutto il Trentino Alto Adige per tutto il fine settimana.

In provincia di Bolzano si prevede cielo molto nuvoloso con rovesci, nevosi oltre i 600 e mille metri. Le temperature massime previste sono tra i tre e i dieci gradi centigradi. Sulle Dolomiti cadranno tra dieci e 20 centimetri di neve, altrove gli apporti saranno inferiori in particolare sulla cresta di confine tra il Resia ed il Brennero.

Domenica 3 aprile il cielo sarà variabilmente nuvoloso, senza precipitazioni, mentre lunedì le nubi si diraderanno sulla maggior parte delle vallate. Il sole tornerà martedì, con le temperature in aumento.

In Trentino il tempo sarà ancora perturbato con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, e nevose sopra gli 800 metri circa. La temperatura massima sarà di 9 gradi centigradi. Domenica non sono previste precipitazioni, ma le temperature minime saranno calo al mattino. Da martedì il tempo sarà molto soleggiato, ancora freddo al mattino, ma con le temperature in aumento.