Trento, strisce pedonali contro una barriera in via Fogazzaro: la ditta corregge l’errore

TRENTO. Ha fatto sobbalzare, sorridere, indignare, arrabbiare e poi commentare in lungo e in largo la realizzazione della segnaletica orizzontale in via Fogazzaro, di fronte al centro natatorio Manazzon. Un errore della ditta realizzatrice, l’attraversamento pedonale andava a sbattere contro un ostacolo invece che accedere direttamente al passo carraio agevolato per il transito delle carrozzine. Già nel pomeriggio, dopo l’uscita del nostro articolo, sono stati effettuati i lavori di sistemazione da parte della ditta realizzatrice.

Ha scritto qualche ora fa il sindaco Franco Ianeselli, rispondendo a ”interrogazioni” social: “Grazie Trento For Dummies” per la segnalazione! A dire il vero non si tratta né di urbanistica tattica, né di un'installazione artistica ma di un errore della ditta a cui è stato appaltato il lavoro... Ci dispiace molto, ci scusiamo e sistemiamo in giornata!”.

A stretto giro di posta il commento dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Stanchina: “Eh... Sì abbiamo sbagliato! Succede lavorando e ci si arrabbia subito con chi ha fatto il lavoro. Poi passa e subito si deve correggere l'errore scusandosi. Lo faccio qui io, come responsabile dei lavori pubblici della città. Fatemi però anche ringraziare chi, a partire dal nostro Servizio Strade, per la nostra sicurezza, assieme alle ditte esterne, lavora giorno e notte per rendere sempre migliore la nostra città! Avremo sicuramente regalato stupore, ilarità ed arrabbiature sbagliando l'attraversamento pedonale... Ma stiamo consegnando alla città ed ai cittadini un grande e ben fatto piano di eliminazione delle barriere architettoniche”. Sempre sul pezzo! H24. Avanti tutta! Ah dimenticavo... Pomeriggio sistemiamo. Stay tuned! #lavoripubblici #errareumano #rimediaresubito”.

E così è stato. C.L.