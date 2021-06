Le strisce pedonali (e quelle sensoriali) finiscono contro una barriera: scoppia il caso a Trento

TRENTO. Il caso di via Fogazzaro, chiaramente documentato dalle foto scattate questa mattina dal Consigliere comunale Daniele Demattè ( Fratelli d'Italia) e non solo è diventato un caso politico: l’assessore competente Stanchina si è pubblicamente scusato, il sindaco Ianeselli si è impegnato a fare in modo che la situazione sia rimessa a posto la situazione già nel pomeriggio di oggi, 11 giugno.

Cos'è successo? Nell’ambito del Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche approvato all'unanimità dal Consiglio comunale, era stato previsto per questa notte il rifacimento delle strisce pedonali in Via Fogazzaro con la messa in opera di strisce sensoriali per rendere più agibile il percorso delle persone diversamente abili.

Non solo, ma sono state anche spostate le strisce pedonali per un intervento che è durato tutta la notte. E’ vero che vale sempre l'adagio popolare che chi non fa nulla non sbaglia, però quando dipingi delle strisce pedonali che finiscono addosso alla protezione in metallo posizionata per mettere in sicurezza il marciapiede, qualche domanda sorge.

Non solo il passaggio pedonale, ma anche le strisce sensoriali portano ad un doppio ostacolo: il cordolo del marciapiede e la protezione metallica, un doppio trabocchetto per chi ha difficoltà deambulatorie.

In giornata tutto verrà sistemato e questa è una cosa positiva, ma chi pagherà le spese di un errore che non ha nessuna giustificazione logica? Anche perché i lavori erano stati programmati di notte per arrecare il minimo danno alla circolazione ed al passaggio dei pedoni, non è la stessa cosa farla nel pomeriggio. Ma avendo creato una situazione di pericolo evitabile solo nell’interdire il passaggio creato per le persone in difficoltà, è diventato un intervento urgente.