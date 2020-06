Auto nelle acque del Sarca dopo un volo di trenta metri, muore 82enne

STENICO. È morto all'ospedale S.Chiara di Trento, un automobilista di 82 anni di Stenico, Marco Mattevi, uscito di strada ieri sera nei pressi di Ponte Arche. La sua auto è finita nelle acque del torrente Sarca.

L'uomo, estratto dal veicolo dai soccorritori, dopo un tentativo di rianimazione è stato trasportato con l'elicottero del 118 a Trento ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati. All'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un malore.

















Stenico, auto cade nel torrente: soccorsi con l'autogrù e in acqua Purtroppo non è stato possibile salvare Marco Mattevi. «Sono intervenuti assieme a noi - spiega il comandante dei vigili del fuoco di Bleggio Inferiore Giordano Roversi - parecchi colleghi di Stenico e il corpo di polizia locale nonché una squadra di sommozzatori di Trento e diversi sanitari»

L'anziano era il padre di Monica Mattevi, sindaco di Stenico. La due famiglie abitavano nella stessa casa a Stenico da quando Marco, dopo una vita in giro per l'Europa per il suo lavoro nelle assicurazioni, era tornato nel paese natale. «Una bella persona, molto positiva, molto curiosa della vita» è il ricordo di Mario Tonina, assessore provinciale e amico della famiglia Mattevi.