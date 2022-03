Sconfitta fatale con il Lecco, il Trento esonera mister Parlato. Al suo posto Lorenzo D’Anna

TRENTO. Fatale la sconfitta di ieri (26 marzo) con il Lecco, mister Carmine Parlato da oggi non è più l’allenatore del Trento Calcio. Lo comunica in una nota la società. Al suo posto arriva Lorenzo D'Anna, colonna della storica promozione del Chievo in serie A.

"A.C. Trento 1921 comunica di aver sollevato Carmine Parlato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e Simone Dal Degan dall’incarico di allenatore in seconda della Prima Squadra.

Il Club ringrazia mister Parlato e mister Dal Degan per il lavoro svolto negli ultimi 22 mesi con grande professionalità e serietà e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Contestualmente A.C. Trento 1921 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Lorenzo D’Anna, che domani, lunedì 28, dirigerà il primo allenamento.

Assieme a mister D’Anna approda in gialloblu anche l’allenatore in seconda Ignazio Sabella, che ha già collaborato con il neotecnico aquilotto al Chievo Verona”.

Nato a Oggiono (Lecco) il 29 gennaio 1972, Lorenzo D’Anna da giocatore è stato il capitano e uno dei cardini del Chievo Verona “dei miracoli”: dopo le esperienze con Como e Pro Sesto, trascorre un biennio alla Fiorentina, per poi trasferirsi proprio al Chievo.

Lì resterà per 13 stagioni, conquistando la storica promozione in serie A nella stagione 2001 – 2002 e due, altrettanto storiche, qualificazioni alle Coppe Europee (2002 e 2006).

Successivamente indossa le maglie di Piacenza e Treviso, prima d’intraprendere la carriera dirigenziale come assistente del Direttore Sportivo del Chievo Verona Giovanni Sartori.

Nel 2012 inizia il proprio percorso d’allenatore, guidando la formazione “Primavera” del Chievo Verona. Segue l’esperienza al Südtirol e nel 2014 torna sulla panchina della “Primavera” clivense.

Per quattro stagioni consecutive guida la compagine giovanile gialloblu e, nel finale dell’annata 2017 – 2018, viene chiamato alla guida della formazione maggiore, che guida brillantemente alla salvezza in serie A con tre vittorie nelle ultime tre gare. Nella stagione successiva rimane, per alcuni mesi, alla guida del Chievo Verona, sempre nella massima serie.