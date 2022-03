Il Südtirol batte anche Mantova e avvia il conto alla rovescia per la promozione

BOLZANO. Al Südtirol basta un gol, su rigore segnato da Casiraghi al 41’, per avere la meglio del Mantova e infilare così l’ennesima vittoria che vale il consolidamento del primo posto in classifica e soprattutto danno avvio al conto rovescia verso la promozione in serie B.

Vittoria anche per il Padova contro il FeralpiSalò con il medesimo punteggio, e così le distanze fra prima della classe e inseguitrice rimangono immutate.