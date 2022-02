Aquila Basket, un’altra sconfitta in EuroCup

PANEVEZYS (Lituania). La Dolomiti Energia Trentino non riesce a sbloccarsi in trasferta in 7DAYS EuroCup e incappa in un’altra sconfitta esterna: ieri (mercoledi 2 gennaio) il Round 12 di regular season è andato al Lietkabelis (74 a 57), più solido all’interno dei 40’ e alla quarta vittoria casalinga consecutiva.

I bianconeri, senza Forray e Flaccadori (tenuto a riposo per le conseguenze del fastidio alla coscia lamentato domenica a Varese), non sono riusciti a tenere alta per tutta la durata della partita la propria intensità, in difesa e a rimbalzo.

Ne è venuto fuori un match vissuto a strappi in cui la Dolomiti Energia ha mostrato le cose migliori nel secondo quarto, rimontando dopo il pessimo avvio e producendo anche un 14-0 di parziale. Buona prestazione offensiva per Johnathan Williams, 15 punti e 10 rimbalzi a referto.

Le parole di coach Lele Molin: «Il Lietkabelis ha giocato meglio di noi, trovando buone percentuali al tiro: hanno mosso tanto e bene la palla, non siamo riusciti difensivamente a limitare questa loro peculiarità. Senza due giocatori importanti nella gestione dei nostri possessi offensivi abbiamo fatto fatica a trovare ritmo ed entrare nei giochi, abbiamo prodotto un buono sforzo nel secondo quarto mettendoci in partita. All’inizio del terzo quarto abbiamo commesso qualche errore di troppo e loro sono andati avanti nel punteggio, a quel punto non siamo stati più capaci di recuperare. La squadra ci ha provato, ma in questo momento non è abbastanza».

I bianconeri saranno in campo sabato 5 gennaio a Trento per la sfida con la capolista Olimpia Milano: sono andati sold-out tutti i biglietti disponibili per il match.