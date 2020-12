Altre quattro con la febbre, si ferma la Delta Despar

TRENTO. La Lega Pallavolo Serie A Femminile, ricevuta notizia dalle società Trentino Rosa e Millenium Brescia di casi accertati di positività al Covid-19 tra le atlete, in attesa di eseguire i tamponi di controllo sul resto del gruppo squadra, sentito il parere del medico di Lega, ha disposto in via precauzionale il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare valide per la 15esima giornata di regular season, in programma mercoledì: Delta Despar Trentino - VBC èpiù Casalmaggiore; Il Bisonte Firenze - Banca Valsabbina Millenium Brescia. Trentino Rosa comunica che, dopo l’accertata positività dell’atleta Sofia D’Odorico, altre quattro giocatrici della rosa hanno evidenziato sintomi febbrili.

Il programma gare è così aggiornato: mercoledì 23 dicembre ore 18 (diretta LVF TV) Bergamo - Novara; giovedì 24 dicembre, ore 12.30 (diretta LVF TV) Conegliano - Busto Arsizio. Rinviate le altre partite.