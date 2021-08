Pale di San Martino, rocciatore diciassettenne sale da solo verso la vetta e cade: recuperato con il verricello

PRIMIERO. Un escursionista del Primiero di 17 anni è stato soccorso sotto cima Fradusta nel gruppo delle Pale di San Martino a una quota di circa 2.900 metri.

Il ragazzo stava salendo da solo dal rifugio Pradidali verso la cima, quando nei pressi della cresta sommitale è scivolato. Non riuscendo più a proseguire in autonomia a causa di un forte dolore alla schiena, l'escursionista ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 8.50.



Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero ed ha attivato gli operatori delle Stazioni di San Martino di Castrozza e di Primiero, che si sono resi disponibili in piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio. Sbarcata l'equipe sanitaria al rifugio Pedrotti alla Rosetta, l'elicottero è salito in quota. Dopo aver individuato l'infortunato, il Tecnico di Elisoccorso è stato verricellato sul posto. In accordo con l’equipe sanitaria il paziente è stato e recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello, per essere poi stabilizzato in piazzola presso il rifugio e successivamente trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.