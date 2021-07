Ala, il comune digitalizzato a misura di cittadino: il riconoscimento del ministro Colao

ALA. “La digitalizzazione funziona se non è imposta. Dietro questa frase si nasconde la strategia per una vera implementazione dei servizi pubblici digitali di Ala, un comune in Provincia di Trento con poco meno di 9.000 abitanti. Negli ultimi anni, l’ente ha investito molto per organizzare processi e servizi cercando di intercettare le esigenze di tutte le fasce della popolazione, secondo l’idea per cui la digitalizzazione funziona se tutti gli attori della partita vincono: cittadini, dipendenti dell’ente e amministratori.

Ne abbiamo parlato con Flavia Brunelli, segretario generale del Comune di Ala, che racconta l’esperienza di un’organizzazione amministrativa fondata sui principi della lean organization (metodologia che basa l’organizzazione aziendale sulla riduzione degli sprechi puntando all’efficienza dei processi)".

Così viene presentata sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministro Vittorio Colao l’esperienza di Ala, uno dei Comuni, il primo trentino, scelto per raccontare l'innovazione nella pubblica amministrazione.

L'esperienza di Ala – dal nuovo sito allo sportello pArLA, dalle pratiche edilizie online all'amico digitale – è stata riportata nel dettaglio in un articolo pubblicato sul sito del Ministro.

È, come detto, il primo e finora unico Comune trentino ad essere stato scelto come esempio virtuoso, in una rubrica dove sono stati citati esempi di città molto più grandi, come Lecce, Roma o Genova. Il dipartimento per la trasformazione digitale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Mitd) da alcuni mesi sta proponendo sul suo sito un ciclo di articoli dedicati ai “protagonisti” della pubblica amministrazione che passa al digitale, ordinati secondo l'hashtag “PAdigitale”.

L'articolo sottolinea soprattutto la filosofia adottata da Ala, che ha voluto sì la digitalizzazione, ma accompagnandola con servizi particolari per andare incontro ai cittadini meno avvezzi ai computer; viene citato l'esempio del giovane che opera allo sportello pArLA e che è a disposizione per aiutare le persone (anziane ma non solo) a venire a capo dei problemi con la tecnologia, anche la classica password dimenticata della posta.

Accanto alla digitalizzazione, che rende possibile le pratiche da casa senza mettersi in coda in un ufficio, Ala ha attivato anche dei servizi a domicilio (peraltro “green” perché fatti con la bici elettrica): digitali.

Si citano poi il rilascio dello Spid direttamente in Comune, le pratiche edilizie tutte online, il servizio pagoPA, la stanza del cittadino e altro ancora.

“Abbiamo svolto un immenso lavoro in questi ultimi anni – commenta il sindaco Claudio Soini – e vedersi citati e presi ad esempio per le altre amministrazioni pubbliche persino nella pagina del Ministro è un motivo di grande orgoglio. Voglio rivolgere un grande grazie a tutti i dipendenti comunali, in primis alla segretaria ed ai suoi collaboratori, per i risultati ottenuti e per lo sforzo fatto”.