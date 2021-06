Vaccini, dal 7 giugno appuntamenti spostati al drive through di Trento sud

TRENTO. Dal 7 giugno - comunica Apss - gli appuntamenti per la vaccinazione anti Covid-19 al centro vaccinale di Trento Fiere sono spostati al nuovo drive through vaccinale di Trento Sud di San Vincenzo inaugurato la scorsa settimana a Mattarello (in sostituzione di quello al Palazzetto dello sport di via Fersina).

Fanno eccezione gli appuntamenti di sabato 12 e domenica 13 giugno che rimangono confermati a Trento Fiere. Si sta valutando in queste ore se confermare a Trento Fiere anche gli appuntamenti del 19 e 20 giugno. Tutti gli interessati dallo spostamento di sede hanno ricevuto (o riceveranno) un sms dal Cup con la nuova sede dell'appuntamento (data e ora rimangono le stesse).