Vigiliane, a Trento tutto pronto per un altro weekend di eventi

TRENTO. Tutto pronto per un altro weekend di Feste Vigiliane a Trento all’insegna del motto di quest’anno: “Coraggio, fatti abbracciare!”. Inoltre, tra le numerose novità inserite nel programma, quest’anno le Feste dureranno un giorno in più, coi festeggiamenti che si allungheranno fino a domenica 27 giugno.

Si comincia domani, venerdì 25 giugno, con l’appuntamento dedicato ai bambini in programma al Giardino della Curia Arcivescovile: “Miki & Piki I due lombriki”; si tratta di un doppio spettacolo (alle 19 e 20.30). Al Castello del Buonconsiglio, invece, andrà in scena un’inedita reading conference realizzata da Gloria Gabrielli dal titolo “Alexa e le donne nella storia”. Sono previste tre repliche (ore 19.30, 21, 22.15).

Per gli appassionati di musica jazz, in piazza Cesare Battisti, ore 20, è in programma “Do Cubeti de Jazz”, serata tra musica e approfondimento. Ma gli amanti della musica potranno trovare ristoro anche in piazza Duomo, alle 20.30, con il Carlos Santana Tribute. Alle 21 palazzo Geremia aprirà le porte a chi si adopera nel mondo del volontariato, ospitando il Centro Servizi Volontariato di Trento, mentre al Parco dei mestieri (ore 21, Quartiere Le Albere) arriverà il meglio delle commedie dialettali con la Filo di Serravalle e lo spettacolo “El camp dei frati”.

Tra musica e approfondimento non potranno di certo mancare le risate in piazza Cesare Battisti (ore 21) con un nuovo medico del buonumore: il vulcanico Francesco Scimemi ed il suo “Magicomio”.

In piazza Vittoria – ospiti del Bivacco dei Ciusi e dei Gobj – serata in musica con i SuperTrent, dalle 21.

Infine, alle 21.30 in piazza Fiera, spazio ad “Amazon non ha vetrine, acquista con il cuore” ed alla sfilata di moda e all’elezione di Miss Vigiliane 2021.

Sabato 26 giugno, nella giornata che celebra il Patrono della città di Trento, il primo appuntamento è alle 10 in Duomo con la Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo don Lauro Tisi. Al termine della Messa in cattedrale, la tradizionale distribuzione del pane di S. Vigilio, benedetto dall’Arcivescovo ed offerto dall’Associazione Panificatori Trentini.

Nel pomeriggio in piazza Duomo, visite guidate di “A passo Duomo”, alle 18 ed alle 19, a cura del Museo Diocesano Tridentino.

A partire dalle ore 19, l’appuntamento è in piazza Fiera per la Disfida dei Ciusi e dei Gobj. Al termine della premiazione dei vincitori del Palio dell’Oca, l’Arena di Piazza Fiera accoglierà l’entusiasmante lotta per la polenta tra i Gobj trentini (in costume grigio-nero) e i Ciusi feltrini in costume giallo-rosso.

Piazza Cesare Battisti sarà nuovamente al centro della proposta musicale: alle 20 “Quello che le donne…dicono”; alle ore 21.30, “Note d notte”. Alle ore 20.30, in Cattedrale, Massimo Simonini approderà con “S. Vigilio in scena”, uno spettacolo mistico. Alle 21, al Castello del Buonconsiglio, andrà in scena un evento che vedrà atteso protagonista Andrea Castelli. “A Trento, incontro dedicato alla mia città”, spettacolo ideato ed interpretato dallo stesso attore trentino, incentrato sui cambiamenti che hanno segnato la vita trentina e non solo.

Alle ore 21.30, al Parco dei mestieri (Quartiere Le Albere) ad ascoltare la “medicina” del comico urgente. In Piazza Duomo, alle 21.30, ecco “Best of Musical”: con l’Associazione Des Etoiles di Trento.

A differenza delle scorse edizioni, quest’anno le Feste Vigiliane avranno un giorno in più di spettacolo e divertimento. La “festa continua” anche domenica 27 giugno, con tanti appuntamenti per tutti i gusti. Alle 19, al Giardino della Curia Arcivescovile, “Dog comedy show”, intrattenimento e animazione per i più piccoli con cani che ballano divertendo e divertendosi. Al Castello del Buonconsiglio risate dei Toni Marci con “Sorrisi e Castelli”, alle 20 e 21.30 in cui il duo comico rivisiterà alcune antiche leggende legate ai castelli trentini, tra risate e tanto divertimento.

Al Parco dei mestieri (Quartiere Le Albere, ore 21), tornerà la commedia dialettale con “Me toca nal al mar…tirio”, con la Compagnia Argento Vivo di Cognola, mentre alle 21, in piazza Cesare Battisti, risuonerà il Concerto delle Piccole Colonne, che presenterà in anteprima assoluta il nuovo lavoro: “Quando si è amici più bello si può”. In piazza Duomo alle 21, arriverà la Banda Storta Circus; in piazza Fiera, ore 21.30, Akka – The European Tribute Abba Band. Infine, le ultime “Note d Notte” di questa 38a edizione delle Feste Vigiliane riecheggeranno all’interno del Quartiere di S. Martino con la musica degli Ensemble G. Frescobaldi: sei musicisti in costume d’epoca che presenteranno un excursus storico e musicale, da Bach fino ai Queen.

Info e prenotazioni

In ottemperanza delle disposizioni vigenti, per prendere parte agli appuntamenti principali inseriti nel programma sarà necessaria la prenotazione, con modalità di accesso che potranno variare nei diversi luoghi di rappresentazione. Modalità diverse, invece, per quanto riguarda gli eventi che si svolgono in Piazza Cesare Battisti e Piazza S. Maria Maggiore, per i quali non è prevista alcuna prenotazione, dato che il pubblico potrà assistere agli eventi direttamente dai plateatici dei locali circostanti. Per prenotarsi sono necessari pochi e semplici passi: collegarsi al sito internet www.festevigiliane.it, entrare nella sezione dedicata al programma delle Feste e cliccare il pulsante prenota ora”.