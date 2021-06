Vandali in centro storico a Trento: in frantumi le vetrine di bar e farmacia

TRENTO. Vandali in azione nella notte in centro storico a Trento. Colpite le vetrine di almeno due storici esercizi, la farmacia Santa Chiara in via Santa Croce e il bar Posta in via Roccabruna, che sembra aver subito i danni maggiori.

Gli autori del gesto se la sono presa con le vetrine, mandandole in frantumi senza un chiaro motivo. Ora toccherà alle forze dell’ordine cercare di risalire all’identità dei colpevoli, esaminando anche le telecamere della zona.