La Proloco Trento ci sarà alle Vigiliane con la Ganzega dei  Ciusi e dei Gobj

TRENTO. L'assemblea ordinaria della Proloco Centro storico di Trento ha approvato l'organizzazione per il 2022 degli appuntamenti per le Feste Vigiliane, in programma il prossimo giugno.

L'ente - si legge in una nota - organizzerà la "Ganzega dei Ciusi e Gobj", con la tradizionale sfida delle contrade e i bivacchi delle due parti, e il corteo storico per le strade della città.

Inoltre promuoverà la seconda edizione di "Autumnus i frutti della terra-città di Trento", programmata dal 9 al 11 settembre 2022.

L'associazione conta oltre 250 volontari, impegnati per la valorizzazione delle risorse culturali e storiche del territorio, la realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo a carattere locale e tradizionale.