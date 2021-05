La denuncia: «Una discarica al parco Santa Chiara di Trento»

TRENTO. Ornella Dorigatti avrebbe solo voluto passeggiare tranquillamente col proprio cane all'interno del Parco Santa Chiara in pieno centro cittadino.

Ma la sua attenzione è stata attirata dal guinzaglio tirato da parte del suo “quattro zampe” che aveva fiutato odori interessanti.

E’ bastato poco per ritrovarsi – racconta – in una discarica a cielo aperto dove non manca davvero nulla la foto conferma lo stato d’abbandono di una parte dei parco, per altro già al centro di episodi di cronaca.

Quello che si vede non sono certo immondizie abbandonate nelle ultime ore: per un accumulo del genere c'è voluto molto tempo e lo strano è che nessuno se sia accorto.

Il Parco Santa Chiara è pubblico, è “pulito” da una cooperativa che ha in appalto tutti i parchi giardini cittadini ed è anche una zona molto frequentata. Tutti però hanno fatto finta di non vedere nulla ed il degrado è aumentato in maniera esponenziale. Ornella Dorigatti aveva già denunciato i rifiuti abbandonati in un parte del parcheggio dell’ex Sit area poi bonificata dal Comune e le bottiglie di vetro rotte sparpagliate per Piazza Dante dove tra l’erba aveva rinvenuto anche una siringa.