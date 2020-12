L'appello del Comune di Trento: “Uscite di casa solo per effettive necessità”

TRENTO. “Serve un forte senso di responsabilità in queste giornate festive. L'invito è a non uscire di casa se non per effettiva necessità. Se tutti faranno la loro parte queste saranno giornate decisive per uscire da questa emergenza sanitaria che ha stravolto la quotidianità di tutti”. Questo l'appello alla cittadinanza da parte del Comune di Trento.

“E' essenziale evitare ogni tipo di assembramento, uscire di casa solo per effettiva necessità e rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che regolamentano le attività di queste giornate - che sono state suddivise in rosse, arancioni e gialle a seconda del grado di restrizioni”.

Il Comune ricorda infine che, durante queste giornate di festa, tutto il territorio comunale sarà costantemente presidiato da un cospicuo numero di agenti della Polizia locale affiancati dal personale della Forestale “anche per evitare che in ogni parte del comune si possano formare assembramenti”.