Covid: Casa del Maestro di San Cristoforo restituita all'Inps

TRENTO. La Protezione civile trentina ha restituito la Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago all'Inps a conclusione della collaborazione avviata nell'aprile 2020 con la Provincia autonoma di Trento per dare ospitalità ai cittadini in isolamento fiduciario da Covid-19.

La struttura, che dispone di 43 posti letto in stanza singola, nel corso di questi mesi - informa l'Inps - ha ospitato oltre 300 cittadini che hanno usufruito in media di un soggiorno di 12 giorni ciascuno. Il 65% degli ospiti sono stati pazienti paucisintomatici mentre per la restante parte si è trattato di persone con necessità di quarantena preventiva.

Nel corso di questi mesi la Protezione civile ha assicurato tutti i servizi e la gestione della struttura.