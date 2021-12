Cadine cresce sempre più e la circoscrizione chiede uno spazio comune per ritrovarsi

TRENTO. Cercasi sala da mettere a disposizione dei residenti di Cadine che sono in costante aumento, ma che sono privi di uno spazio comune.

L'appello lo lancia il Consiglio di circoscrizione Bondone che chiede al Comune di Trento di reperire un locale.

Le attività aggregative sono in crescita e riguardano in particolar modo bambini e ragazzi che le associazioni locali organizzano coinvolgendo anche i genitori.

Se consideriamo anche le normative Covid, diventa ancor necessario poter avere a disposizione spazi dove le attività possano svolgersi in sicurezza.

Purtroppo da una prima ricerca è emersa l'assoluta mancanza di locali che possano essere messi a disposizione della comunità.

Alex Benetti presidente della Circoscrizione Bondone:”Abbiamo cercato anche in prima persona, ma spazi idonei non ne abbiamo trovati. Cadine è un paese in espansione ed ha bisogno di un punto d'aggregazione, del resto previsto anche dal Regolamento per l'utilizzo temporaneo delle sale e degli spazi circoscrizionali”.

Il passo al quale si riferisce Benetti afferma :” il “Comune di Trento valorizza e promuove l'aggregazione sociale, la partecipazione e l'associazionismo mediante la messa a disposizione delle sale e degli altri spazi circoscrizionali alla comunità.”

Il Consiglio di circoscrizione chiede che l'amministrazione comunale si attivi sulla base di quanto disposto dall’o all'art. 4 dello stesso regolamento che ha come oggetto “Elenco degli spazi circoscrizionali” e propone di individuare un idoneo locale all'interno del Centro civico di Cadine in via dell'Androna da adibire a sala per utilizzo temporaneo a disposizione, su prenotazione, dei cittadini.