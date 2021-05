Sciarpa da Guinness dei primati: iniziano a sferruzzare anche i volontari dell’Avis

TRENTO. Per essere un‘Avis da record mondiale, la sezione di Trento insieme a quelle della Valle Laghi e di Cimone, Aldeno e Garniga che costituiscono Avis di ambito Trento, hanno aderito all’iniziativa della Pro Loco di Lasino-Lagolo: confezionare la sciarpa più lunga al mondo.

Il record da battere è di una lunghezza pari a 16 chilometri e 94 centimetri.

Al raggiungimento dell’obiettivo di superare i 17 chilometri contribuiscono al momento 500 persone, ma non sarà una sciarpa fine a se stessa.

Una volta entrata nel Guinness dei primati, sarà tagliata per ottenere delle coperte da regalare ai bisognosi per l'iniziativa “ Caldo Abbraccio”.

Una volta ultimata, la sciarpa sarà srotolata da Lasino fino alla chiesetta degli Alpini che si trova in località Camp di Monte Bondone separati da circa 18 chilometri: il momento della verità è previsto per la primavera del 2022.

Avis a livello nazionale per il biennio 2020/21, ha diffuso il proprio tema del Fil Rouge, che unisce tante idee, persone, attività, ecco che le Avis di Ambito Trento con il loro Filo Rosso, che arriverà da Trento, da Cimone, dalla Valle Laghi, contribuiranno idealmente alla attività di “sferruzzamento” per la sciarpa.

Attualmente sono stati superati i 13 chilometri di manufatto, ma tanti generosi contributi stanno facendo allungare a “vista d’occhio” la sciarpa.

Si calcola che il quantitativo di lana occorrente sarà di 3,5 tonnellate. Le tre parole chiave dell'iniziativa sono: riuso (della lana non utilizzata o recuperata), solidarietà (coperte Caldo abbraccio) e record di lunghezza (da battere).