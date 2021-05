San Romedio, riaperto il sentiero nella roccia

TRENTO. In Val di Non è stato riaperto oggi (22 maggio) il "sentiero nella roccia" che collega a piedi il centro di Sanzeno con l'Eremo Santuario di san Romedio. Il percorso era rimasto chiuso per lavori di manutenzione per il disgaggio di alcune parti rocciose e per il ripristino di alcuni parapetti che erano stati danneggiati dalle abbondanti ghiacciate invernali.

Il percorso, come a molti è noto, è lungo circa 3 chilometri ed è percorribile in sicurezza anche con bambini o passeggini. Si percorre comodamente in circa 45 minuti. Si può accedere ad esso sia dal parcheggio di fronte al Museo Retico, sia dal centro di Sanzeno.

Il sentiero è composto di tratti immersi nel bosco e tratti incavati nella roccia (foto da ilovevaldinon.it). Alcuni punti, protetti in tutta sicurezza da appositi parapetti, consentono di godere la vista di tratti panoramici nella verticalità delle pareti rocciose che introducono nella forra dove scorre il Rio san Romedio. Numerosissime sono le foto postate in internet dai fruitori entusiasti di questo percorso.

Negli ultimi anni il Sentiero si è rivelato come uno dei percorsi preferiti per raggiungere a piedi l'Eremo di San Romedio. Una scelta motivata da una piacevole immersione nella natura soprattutto dopo tanti mesi rinchiusi tra le mura di casa. Una passeggiata rilassante che conduce all'eremo che per tutti rimane un luogo incantato e carico di spiritualità.