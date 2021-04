Primo maggio con le Acli trentine: a Pergine la messa con il vescovo Tisi

TRENTO. In occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici, le Acli trentine promuovono due momenti di condivisione, preghiera e proposta rispettivamente a Pergine Valsugana e in Primiero. Il movimento aclista, fa sapere, ritiene che nell’attuale fase storica sia necessario rilanciare le politiche di sostegno all’occupazione, lotta al precariato e rilancio degli ammortizzatori sociali nonché le politiche attive del lavoro a partire dalla formazione.

Pergine Valsugana

Sabato 1° maggio a Pergine Valsugana, presso la chiesa parrocchiale della Natività di Maria (è la chiesa principale della borgata, Via Garibaldi), con inizio alle ore 10.30 le Acli, la Diocesi di Trento e le parrocchie del perginese promuovono un momento di condivisione e di spiritualità in questo tempo così difficile e precario che stiamo attraversando e che sta provocando una delle crisi economiche più difficili dell’ultimo secolo. Presiederà la Santa Messa l’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi, interverrà il Presidente delle Acli trentine Luca Oliver. (in diretta su https://bit.ly/3sUl1O3).

Primiero, Vanoi, Mis

Le Acli del Primiero, Vanoi e Mis, sabato 1° maggio alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di Mezzano organizzano la Santa Messa a cui seguirà l’intervento del responsabile lavoro delle Acli Nicola Simoncelli.