Preparate la maglietta: weekend in fondovalle con temperature oltre i 20 gradi

TRENTO. Non piove da tanto, troppo tempo, ma almeno ci possiamo consolare con un weekend dove la primavera sarà protagonista, dopo il freddo delle scorse settimane.

Ebbene sì, potrete anche restare in maglietta nelle ore centrali: Meteotrentino prevede infatti temperature oltre i 20 gradi sia sabato che domenica.

Poi da metà della settimana prossima dovrebbe anche arrivare la tanto attesa pioggia, da mercoledì 30 marzo fino al 1° aprile con il ritorno della neve in montagna a 1500 metri. Intanto il periodo di siccità al Nord si allunga tanto che lunedì prossimo verrà tagliato il traguardo di 110 giorni senza precipitazioni.

Risultato: -92% di piogge sul Bacino del Po a Marzo; minima portata dal 1972 in alcune sezioni padane; dati inquietanti dal Fiume Adige, dalla rete idrografica della Toscana e delle Marche. Anche in Umbria si calcola una riduzione delle piogge del 70% nella stagione appena conclusa mentre il livello del Lago di Bracciano nel Lazio scende sempre più, come quello di tutti i laghi del Nord. Un quadro che comporta importanti problemi per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento idrico.

Domani, sabato, a Trento si toccherà una massima di 21 gradi per Meteotrentino, ma per alcuni siti nazionali si potrebbero anche raggiungere i 24 gradi e addirittura 25 nella giornata di domenica.