Positiva al Covid una scolara nel comprensorio di Appiano

BOLZANO. La Sovirintendenza scolastica in lingua tedesca rende noto che questa mattina una scolara che frequenta una scuola del comprensorio di Appiano è risultata positiva al Covid-19.

Le misure di sicurezza e tutela della salute sono state attuate in accordo tra il locale servizio di igiene in accordo con la scuola. Per gli altri scolari le lezioni proseguono regolarmente.

Ulteriori passi saranno eventualmente compiuti in accordo tra l'Azienda sanitaria e la direzione scolastica.