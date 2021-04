A Pellizzano 6 giovani sorpresi a "distanza troppo ravvicinata": scattano le multe

PELLIZZANO. A Pellizzano 6 giovani sono stati multati dai carabinieri a Pasqua per inosservanza delle disposizioni che impongono il distanziamento, mentre due persone in Val di Rabbi sono state multate per aver violato il divieto di spostamento tra comuni.

A Malé, invece, i militari hanno proceduto a sanzionare un uomo per essersi intrattenuto fuori dal proprio domicilio dopo le ore 22.

A Valdaone, la scorsa notte, i Carabinieri hanno sanzionato un gruppo di 6 giovani ventenni, peraltro provenienti da altri comuni, che si intrattenevano in strada.