Mobilità sostenibile, la Provincia sigla un accordo con la Toyota

TRENTO. Un protocollo d'intesa nel campo della mobilità sostenibile è stato firmato dalla Provincia di Trento e da Toyota Motor Europe e Ntt Data Italia.

L'accordo- sottolinea la Provincia - delinea un quadro di collaborazione per introdurre soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, focalizzate ad affrontare le problematiche emergenti rispetto al trasporto dei cittadini trentini e dei turisti in visita, utilizzando le competenze di Toyota e Ntt Data in collaborazione con i ricercatori del sistema Trentino.

L'iniziativa intende "sviluppare un turismo sostenibile nell'area, superando il problema del traffico e dell'inquinamento, introducendo una nuova mobilità sostenibile e creando un ecosistema integrato che favorisca la connessione tra persone e luoghi cercando anche di coinvolgere ricercatori e studenti dell'Università di Trento per sviluppare insieme progetti legati alla sostenibilità".