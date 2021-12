Lupi, il monito di Fugatti: “Condividiamo i timori dei sindaci. Il Governo ci dia presto il potere di intervenire”

TRENTO. Il presidente Fugatti lancia l’allarme sui lupi. “C’è una forte preoccupazione: dopo che molti sindaci hanno segnalato esemplari pacifici ma molto confidenti vicino alle case abitate, parlando di paura dei residenti, abbiamo chiesto al commissario del governo di convocare un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza e abbiamo detto cose molto chiare. Le leggi nazionali non ci permettono di intervenire e quindi la responsabilità fa capo alle autorità nazionali”, ha detto stamane in conferenza stampa.

"A nostro avviso un problema di sicurezza c’è”, ha aggiunto Fugatti. “Vediamo con favore che Gingolani abbia parlato di piano di gestione sperimentale per il Trentino: auspichiamo che possa essere approvato velocemente per poter intervenire come Provincia autonoma. Ma la preoccupazione dei sindaci è la nostra”.