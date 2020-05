"Los von Rom": scritte di fuoco sulle montagne dell'Alto Adige contro il governo e la "Fase 2"

BOLZANO. In segno di protesta contro la "Fase 2" dettata dal governo nazionale, in Alto Adige è riapparso lo storico slogan secessionista "Los von Rom" ("via da Roma"). Si tratta di scritte di fuoco accese sulle montagne inserite nella campagna di provocazione contro il governo lanciata dagli Schützen sudtirolesi,

Le scritte sono apparse in Val Pusteria, in particolare a Villabassa, opera della Schützenkompanie Johann-Jaeger Niederdorf Süd Tirol.