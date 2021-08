Infermiere no vax sospese, udienza (con sit-in) a Bolzano

BOLZANO. Sit-in, questa mattina (9 agosto) davanti al tribunale di Bolzano, da parte di un nutrito gruppo di no vax in occasione dell'udienza, davanti al giudice del lavoro, del ricorso presentato da due infermiere altoatesine sospese dall'Asl per non essersi vaccinate.

Le due infermiere erano state sospese dal lavoro senza retribuzione, come previsto dal decreto Draghi.

Oggi un gruppo di no vax ha inteso manifestare sostegno e vicinanza alle due infermiere con il sit-in in piazza Tribunale.

L'udienza è in corso.