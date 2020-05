In Trentino riprende la vendita di piante e fiori in sicurezza

TRENTO. Da oggi, 4 maggio 2020, riprende le attività di vendita di fiori, piante, semi e fertilizzanti «nel pieno rispetto delle disposizioni sulle restrizioni per contenere il contagio». Lo ricorda Coldiretti Trentino Alto Adige.

«Siamo costantemente a fianco dei nostri produttori di fiori e di piante in un particolare momento dell'anno in cui le loro aziende sarebbero state nel pieno dell'attività. Le imprese florovivaistiche - dice una nota - si sono trovate in gravissime difficoltà a causa del blocco della mobilità e la chiusura dei negozi, oltreché per il divieto, locale e nazionale, di cerimonie come battesimi, matrimoni, convegni, lauree e funerali».