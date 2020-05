In Alto Adige per la prima messa le campane suoneranno per 5 minuti

BOLZANO. In Alto Adige, lunedì 18 maggio, prima della rirpresa delle funzione religiose, le campane suoneranno per 5 minuti. «In questo primo rito pubblico siamo invitati anche a pregare per tutti i defunti dei mesi passati», ricorda il vescovo della diocesi di Bolzano e Bressanone Ivo Muser.

Il vescovo ricorda che «tempi ed esperienze difficili invitano a un discernimento spirituale», a mostrare una fede a prova di crisi, a sapersi rapportare con questioni complicate che non hanno risposte rapide e semplici.

«In questo tempo nuovo, inusuale e anche doloroso - scrive Muser - ho sperimentato molta voglia di fare rete, di solidarietà, responsabilità, disponibilità, fantasia, comprensione, gratitudine, pazienza, umiltà e speranza. Molte persone mi hanno scritto e raccontato le loro agitazioni e preoccupazioni, il loro tentativo di interpretare e superare questa esperienza attraverso la fede».