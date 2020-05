Fase 2, nuova ordinanza: ok all'attività fisica all'aperto senza mascherina

TRENTO. Firmata la nuova ordinanza sulla Fase 2 da parte di Maurizio Fugatti.

Movimento. Da lunedì 4 maggio, in Trentino, sarà consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bici, e qualsiasi altro sport individuale in tutto il territorio della Provincia e della Regione. Si potranno praticare gli sport anche nei circoli, purché l'attività venga svolta all'aperto. L'attività sportiva o motoria dovrà avere inizio da casa o dal luogo di lavoro: non si possono usare auto o altri mezzi, fatta eccezione per raggiungere i circoli. Riaperte piste ciclabili, parchi e giardini, ma resta il divieto di assembramento.

Mascherine. Per le passeggiate, spostamenti a piedi per recarsi sul luogo di lavoro o a fare la spesa, la mascherina è obbligatoria. Chi invece svolge attività fisica la dovrà portare con sé e indossarla in caso di incontri non a distanza.



Seconde case. Per i residenti o domiciliati in Provincia si possono raggiungere, nell'arco della stessa giornata, le seconde case.

Ecco il testo:

