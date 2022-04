Da Verona a Parigi e Barcellona: ci sono nuovi voli

VERONA. Barcellona e Parigi sono ancora più "vicine”.

Volotea, oggi 8 aprile, inaugura 2 nuovi collegamenti in partenza dall’aeroporto Catullo di Verona alla volta di Parigi e Barcellona.

La rotta Verona-Parigi avrà 4 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), mentre il collegamento per Barcellona decollerà 2 volte a settimana (ogni lunedì e venerdì).

Oltre ai nuovi voli per Parigi e Barcellona, Volotea ha riconfermato per il 16 aprile la ripartenza dei collegamenti da e per Lampedusa.