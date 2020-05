Coronavirus, altri 4 decessi, 48 nuovi contagi su un numero record di tamponi (1947)

TRENTO. Anche oggi, 6 maggio, purtroppo si registrano 4 decessi causati dal Coronavirus in Trentino: si tratta di persone ospiti nelle Rsa, di cui due decedute in ospedale. Salgono a 438 le vittime dall'inizio dell’emergenza.

Sono 1.947 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (1.097 letti da Apss e 850 da Cibio) con 48 nuovi contagi di cui 19 nuovi casi e 29 individuati attraverso screening. Tra i contagiati vi sono 3 minorenni e 5 ospiti di Rsa.

Continua il trend in calo nei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 13 (due in meno di ieri), a cui si aggiungono 116 persone in altri reparti e 1.007 a domicilio. Dall’inizio dell’epidemia sono 4.954 le persone che in Trentino hanno contratto il Coronavirus di cui 2.787 sono guarite o clinicamente guarite.

Per quanto riguarda l’indagine epidemiologica attivata nei cinque comuni trentini più colpiti dal Coronavirus nella mattinata di oggi sono stati fatti i primi prelievi del sangue a Pieve di Bono-Prezzo e a Vermiglio e sono stati completati quelli di Campitello di Fassa dove si è registrata un’adesione totale dell'82% su 710 abitanti (eseguiti 589 prelievi in due giorni e 168 tamponi). Negli altri due comuni i prelievi continueranno nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda i dati della prima giornata a Pieve di Bono-Prezzo sono stati effettuati 290 prelievi e 110 tamponi e a Vermiglio 300 prelievi e 93 tamponi. Le prossime partenze saranno domani 7 maggio a Canazei e il 12 maggio a Borgo Chiese.