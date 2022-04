Concerto di Vasco Rossi, la Provincia tranquillizza i medici di base: “Sarà garantito l'accesso agli ambulatori”

TRENTO. La logistica relativa al concerto di Vasco Rossi non avrà alcuna influenza sull'attività dei medici di base e tutti gli ambulatori saranno raggiungibili durante l'evento. Lo specifica la Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, rispondendo alle critiche della Cisl medici.

In particolare, le chiusure delle strade relative alla zona interessata dall'evento verranno rese note nel dettaglio a breve ma non comprometteranno l'accesso agli ambulatori. Si stanno poi valutando aperture di farmacie in zone strategiche.

Nelle prossime settimane verranno poi informati i cittadini e le strutture di APSS su come sarà opportuno raggiungere l'ospedale Santa Chiara e le Guardie Mediche nella notte tra il 20 e il 21 maggio.

Si sta valutando anche il potenziamento del personale di guardia medica.