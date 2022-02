Chalet dell'hotel 5 stelle a fuoco nella notte sulla Plose: evacuati gli ospiti

BRESSANONE. Maxi incendio questa notte alle 2 in punto in una delle dependance di lusso dell'Hotel Forestis (5 stelle) proprio sotto le piste da sci della Plose. Evacuati in piena notte diversi turisti ospiti della struttura e soccorsi dalla Croce Bianca, nessun intossicato.



























A fuoco la dependance dell'hotel 5 stelle sulla Plose Un centinaio i pompieri impegnati tutta la notte. Evacuati i turisti ospiti. Ingentissimi i danni alla struttura (foto Fabio De Villa)

L'incendio è partito dalla canna fumaria, dello chalet intaccando poi il rivestimento interno e costringendo oltre 100 pompieri a lavorare per tutta la notte. Ingentissimi i danni alla struttura di soli 5 anni di vita il cui tetto è andato completamente distrutto. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Eores, Sant'Andrea, Millan, Bressanone e i permanenti di Bolzano.