Cambia il tempo (solo sabato): pioggia e vento. E neve sopra i 1.600

TRENTO. Dopo giorni di sole con temperature primaverili, domani, sabato 9 aprile, è previsto un cambio meteo a causa del transito di un fronte nord atlantico. Che dovrebbe portare di nuovo la neve da sopra i 1600 metri.

Ecco le previsioni di Meteotrentino per il 9 aprile.

"Inizialmente molto nuvoloso con possibili rovesci isolati, più probabili al mattino, eventualmente nevosi oltre i 1600 m circa; schiarite dal pomeriggio a partire da ovest. Temperature in aumento al mattino e massime in sensibile calo con ridotta escursione termica; i valori minimi sono previsti in serata. Venti forti o molto forti da nord in quota, föhn in valle con forti raffiche specie nelle ore centrali della giornata”.

E per domenica? Le previsioni sono di un cielo molto soleggiato. E questo, dando retta la proverbio “sole sulle Palme, pioggia sulle uova” potrebbe portare a pensare che a Pasqua pioverà. Ma per i tecnici del meteo è presto per dirlo