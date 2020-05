Austria, messa in stile "drive in" con i fedeli in macchina

ZAMS. Un centinaio di automobilisti hanno partecipato ieri a Zams, in Tirolo, ad una messa 'drive in'. Come nei cineparchi di una volta, le auto si sono schierate in file ordinate sul parcheggio della funivia Venet: al loro interno tra i 300 e 400 fedeli.

La messa è stata concelebrata dal parroco cattolico Herbert Traxl e quello protestante Richard Rotter con il diacono Johannes Schwemberger. La messa si è comunque svolta senza comunione e al posto del segno della pace gli automobilisti hanno suonato il clacson.