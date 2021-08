Sul lago di Ledro trionfano i velisti trentini Gabriele Bernardi e Margherita Bensa

LEDRO. I velisti trentini Gabriele Bernardi e Margherita Bensa hanno vinto il titolo di campioni italiani master delle diffuse imbarcazioni Snipe, che nel primo fine settimana di agosto si è disputato sul lago di Ledro con la collaudata organizzazione della locale Associazione Vela Lago di Ledro presieduta da Camilla Baruzzi.

Per i due validi portacolori dell’Associazione Velica Trentina, con frequenti presenze sul podio, è stata un’impresa ardua per la consistente partecipazione dei migliori equipaggi provenienti da varie regioni e per le sensibili mutazioni ambientali. Sabato, con un clima estivo e l’immancabile brezza abbastanza sostenuta si sono svolte regolarmente due manche. Domenica, invece, in un ambiente tipicamente autunnale con periodici cali di vento e temporali che hanno reso difficile il veleggiare privilegiando gli equipaggi più preparati. In questa situazione meteorologica anomala Gabriele Bernardis e Margherita Bensa hanno prevalso sulla schiera di regatanti per la loro regolarità. Sono stati inseriti nella categoria Apprendice Master a seguito della loro età. Alla loro poppa, secondi, Pietro Fantoni e Marinella Gorgato, Y.C. Adriaco Trieste, terzi con il guidone dell’A.V. Lago Ledro Andrea Piazza con lo “storico” prodiere Marta Pendesini. I vincitori si sono pure aggiudicati il Trofeo Renato Bruni, a ricordo dello skipper cremonese, ottimo regatante e da sempre a diffondere le ottime qualità nautiche dei “beccacini”.

Nella categoria Master primi Alberto Schiaffino e Paolo Meriggi, A.V. Lago Ledro, argento per i triestini Fabio Rochelli e Daniela Semec, bronzo per Maurizio Planine e Michela Furlan. Nei Gran Master non hanno avuto rivali Silvano Zuanelli e Federico Izzo della Velica Trentina, alla piazza d’onore Stefano e Luca Venditti, A,V. Lago Ledro, terzi Gianfranco Piselli e Giuseppe Borghese, L.N.I. Pescara. A conclusione del circuito Alpe Adria Snipe Series, Pietro Fantoni e Marinella Gorgatto si sono aggiudicati la Franz Joseph Cup, seguiti in classifica da Andrea Piazza e Marta Pendesini e Fabio Rochelli e Daniela Semec.

Gli Snipe sono imbarcazioni con due persone d’equipaggio, progettate nel 1931 dallo statunitense Bill Crosbj, sono lunghe m. 4,72 e le due vele (randa e fiocco) hanno una superficie complessiva di mq. 10,8. Con le periodiche migliorie, risultano sempre competitive ed è confermato dalla loro e diffusione e dalle numerose regate internazionali in calendario.

L’Associazione Vela Lago di Ledro da vari decenni svolge una qualificata attività agonistica, soprattutto, nella disciplina Match race, con l’organizzazione di regate internazionali, compresi campionati intercontinentali ed europei. Purtroppo esiste il gravoso handicap della non adeguata pubblicizzazione degli eventi. Ovviamente il club ledrense non dispone di mezzi finanziari sufficienti. Ma, nel contempo, evidenzia le possibilità di diversi laghi “minori” del Trentino a praticare con successo lo sport della vela con conseguenti riflessi economici per il vitale settore turistico locale. Riportiamo un parere di diverse persone secondo le quali non sembra che dalle parti di piazza Dante a Trento tale importante argomento sia valutato sufficientemente. A.CAD.