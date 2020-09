Lavarone, pullman in fiamme: salvi i passeggeri

LAVARONE. Incendio di un pullman di Trentino Trasporti stamane, 1 settembre, a Lavarone. E' successo alle 7 quando il veicolo, alla fermata di Cappella, era fermo per far salire i paseggeri diretti a Rovereto. Il conducente si è accorto delle fiamme e ha fatto scendere tutti. Non ci sono stati feriti.

Fiamme e fumo nero: il fuoco avvolge il pullman di Trentino Trasporti a Lavarone L'incendio stamattina alle 7 alla fermata di Cappella. Il conducente ha fatto scendere in tempo i passeggeri: non ci sono feriti. Intervento del corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone.

Intervento dei vigili del fuoco di Lavarone con l'autopompa. Importanti i danni al veicolo, divorato dalle fiamme nella parte posteriore. I vigili sono riusciti a spegnere le fiamme, che avevano aggredito il vano motore.