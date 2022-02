Scontro auto-moto a Ponte Alto, ferito un 42enne

TRENTO. Scontro auto-moto oggi (27 febbraio) a Trento poco dopo le 13 a Ponte Alto, in via alla Cascata.

Nell’impatto tra i due mezzi il centauro 42enne è stato sbalzato a terra. Soccorso sul posto, è stato poi trasportato in ambulanza al S.Chiara di Trento per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Cognola, polizia e carabinieri per i rilievi dell’incidente.