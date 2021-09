Focolaio Covid all’ospedale di Trento: 41 pazienti sottoposti ai test

TRENTO. Sono in corso verifiche con i tamponi sul personale del reparto di Medicina dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dov'è stato riscontrato un focolaio di Covid, come riportato dall’Adige oggi in edicola.

Al momento sono stati sottoposti al test 41 pazienti, due dei quali sono risultati positivi e «qualche decina di tamponi ai sanitari, con tre infermieri positivi che sono vaccinati e hanno sintomi lievi». spiega il direttore del Servizio ospedaliero provinciale dell'Azienda sanitaria di Trento, Pier Paolo Benetollo. «Si tratta di una delle decine di focolai che abbiamo avuto da inizio pandemia, l'ultimo è stato all'ospedale di Tione e l'organizzazione è molto ben collaudata», aggiunge.

Altri tamponi oltre a quelli già eseguiti saranno somministrati ad altri operatori sanitari nel pomeriggio, al cambio turno. Sono poi previsti, nei prossimi giorni, trascorso il periodo di incubazione del virus, ulteriori test.

Verrà inoltre svolta attività di contact tracing sui contatti stretti dei casi positivi, che saranno precauzionalmente messi in quarantena.

«Sappiamo che la vaccinazione dà un ottimo livello di protezione ma questo ovviamente non significa protezione assoluta e quindi dobbiamo essere pronti ad avere una certa percentuale di persone che possono ammalarsi. I nostri dati ci dicono che quando è una persona vaccinata ad ammalarsi ha sintomi lievi, ma comunque occasionalmente può avvenire il contagio. Questo è il motivo per il quale bisogna continuare ad usare le precauzioni, come la mascherina», conclude Benetollo.