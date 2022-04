Dopo due anni a Trento torna la benedizione delle moto

TRENTO. Era ora, dicono i centauri, “orfani” da due anni della loro benedizione primaverile delle moto in piazza Fiera.

Lo scorso anno, infatti, la cerimonia si è svolta in maniera virtuale, mentre per il 2022 il Comitato Fmi di Trento è riuscito nell’impresa.

Grazie al sostegno dell’Apt Trento Monte Bondone valle dei Laghi “atmosfere da vivere” ed al patrocinio del Comune di Trento.

L’appuntamento è in piazza Fiera è per domenica 10 aprile a partire dalle ore 10 mentre la solenne benedizione verrà impartita alle 12.30.

Gli organizzatori ricordano che una volta effettuato l’accesso in piazza sarà necessario indossare la mascherina.

L’occasione dell’evento sarà un momento anche per ricordare don Ettore Facchinelli – lo scorso anno fatto in modalità virtuale - che per tanti anni ha accompagnato l’apertura della stagione motociclistica trentina. C.L.