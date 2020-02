Dalla California a Trento per studiare i cambiamenti climatici

TRENTO. Dal California Institute of Technology (Caltech) è arrivata all'Università di Trento Simona Bordoni, professoressa ordinaria di Fisica dell'atmosfera, che rientra in Italia dopo 19 anni di studio e lavoro all'estero. Farà ricerca sul clima con il Gruppo di fisica dell'atmosfera del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica.

Negli Stati Uniti ha effettuato ricerche sulle circolazioni dell'atmosfera su larga scala e sulla loro risposta al riscaldamento globale e su fenomeni come i monsoni, El Niño, cicloni e precipitazioni tropicali. «Negli anni, in occasione di alcune conferenze scientifiche, - afferma Bordoni - avevo instaurato una rete di rapporti con il Gruppo di fisica dell'atmosfera, coordinato da Dino Zardi. L'avvio della laurea magistrale interateneo in Meteorologia ambientale è stato, poi, un aspetto molto attrattivo della sede per il mio rientro in Italia».