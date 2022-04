Soggiorno a Bressanone per l’ex cancelliera Merkel

BRESSANONE. Angela Merkel è tornata in Alto Adige. Questa volta non per una vacanza (ha trascorso numerose estati nel paesino di Solda, in Val Venosta) ma per una sosta durante il viaggio di ritorno in patria dopo un soggiorno a Roma.

La cancelliera è stata ospite dell'Hotel "Elephant" di Bressanone la Domenica delle Palme. Ad accoglierla la proprietaria Elisabeth Heiss (nella foto) e il figlio e l'amministratore delegato Michael Falk con il partner.

La signora Merkel, che era accompagnata da Annette Schavan, l'ex ministro dell'Istruzione, si è goduta la cena nell'antica sala tedesca: riconosciuta da alcuni ospiti, si è dimostrata rilassata quanto affabile.