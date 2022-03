Scienze enogastronomiche di montagna, a Bolzano nuovo corso di laurea firmato dallo chef stellato Niederkofler

BOLZANO. Avrà inizio il prossimo autunno al NOI Techpark di Bolzano il nuovo corso di laurea in Scienze enogastronomiche di montagna di Unibz. E' stato sviluppato dalla facoltà di Scienze e tecnologie in collaborazione con il team dello chef tristellato Norbert Niederkofler.

Le prospettive si estenderanno, però, oltre i confini dell'Alto Adige: anche cuochi provenienti dalle Ande, dai Pirenei e da altre aree del mondo saranno chiamati a effettuare docenze all'interno di singoli moduli del corso di laurea.

L'obiettivo di questo corso di laurea trilingue (italiano, tedesco e inglese) è formare esperti di enogastronomia in grado di conferire agli alimenti uno status culturale basato sulla filosofia "Cook the Mountain" di Norbert Niederkofler e di Paolo Ferretti e così attribuire loro una nuova identità.

Un concetto innovativo che mira a ripensare lo sviluppo economico e sociale analizzando la relazione tra produzione, prodotto, territorio e cibo. "Per me, è importante che emerga cultura culinaria che funga da catalizzatore di processi culturali in grado di propagare un modello di sviluppo sostenibile", spiega Niederkofler che sarà fra i docenti con un corso di trenta ore.